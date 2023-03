Napoli, Manfredi: “Mi auguro che non arrivino tifosi del Francoforte senza biglietto”

Alla vigilia di Napoli-Francoforte, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League e in cui vige il divieto di trasferta ai tifosi tedeschi, ha parlato Gaetano Manfredi, sindaco della città partenopea. “Mi auguro che non ci siano tifosi dell’Eintracht Francoforte che arrivino a Napoli senza biglietto – ha dichiarato Manfredi – e che, di conseguenza, mettano a rischio l’ordine pubblico della città. C’è grande attenzione da parte del prefetto e del questore: ho sottolineato le nostre preoccupazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza del luogo in cui viviamo”.