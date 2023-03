Ginnastica, Tecchi: “Gli abusi ci hanno colto di sorpresa, abbiamo lavorato a favore dei giovani”

In merito ai casi di abusi e molestie a danno delle atlete della ginnastica ritmica venuti alla luce alla fine del 2022, il presidente della Federginnastica Italiana Gherardo Tecchi ha affermato che “ci hanno colto di sorpresa, perché noi abbiamo sempre fatto un lavoro a favore della popolazione italiana e in particolare dei giovani. Se si pensa che più di 100mila ragazzini tra gli 8 e i 14 anni sono tesserati, si capisce quale possa essere l’importanza di lavorare con loro. Anche perché bisogna ricordare che non è lo sport a fare male, lo sport deve aiutare i giovani a crescere”.

Il numero uno della Federginnastica ha parlato nel corso della presentazione di un accordo tra la FGI e l’Istituto Auxologico Italiano di Milano per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione. “Abbiamo un solo centro riconosciuto, quello di Desio, con dieci ragazze che si allenano lì. Gli altri centri, che non sono accademie, sono circa 1400 società e chiaramente andare a controllarle tutte è impossibile. Ecco dove si è creato il cortocircuito che noi stiamo cercando di sistemare – ha aggiunto Tecchi -. Probabilmente ci eravamo un po’ adagiati, ma è anche vero che oggi creare una struttura di ginnastica sportiva è molto più difficile di prima. Prima c’era solo l’allenatore che faceva tutto, oggi invece ci sono almeno dieci persone, una serie di figure perché queste ragazze hanno bisogno di un sostegno generalizzato”.