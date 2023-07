Juventus, Gazzetta: torna di moda l’idea Berardi

Potrebbe essere Domenico Berardi il primo nome convidiso da Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri per il mercato della Juventus. In attesa che arrivi l’ufficialità dell’ingresso in società dell’ex direttore sportivo del Napoli, in casa bianconera si lavora per rinforzare la squadra, e dopo Weah il nome che rispunta è quello dell’attaccante del Sassuolo, da sempre osservato speciale a Torino. Il campione d’Europa azzurro dodici mesi fa era considerato la prima alternativa a Di Maria e ora, dopo l’addio dell’argentino, l’idea torna prepotentemente di moda secondo la Gazzetta dello Sport.