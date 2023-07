Croazia, Modric accusato di falsa testimonianza: rischia fino a 5 anni di carcere

Luka Modric rischia fino a 5 anni di carcere. Questo è quanto riporta l’agenzia croata Hina, secondo cui il centrocampista del Real Madrid e il difensore croato Dejan Lovren sono stati accusati dal procuratore di Osijek di falsa testimonianza in merito a dei documenti riguardanti i rispettivi trasferimenti di oltre dieci anni fa. Testimonianze risalenti al 2017, quando Modric era stato ascoltato durante il processo che vedeva coinvolto Zdravko Mamic, ex presidente della Dinamo Zagabria. Costui era accusato di aver sottratto insieme ad altri ex dirigenti del club diversi milioni di euro derivanti dai trasferimenti di Modric al Tottenham nel 2008 e di Lovren al Lione nel 2010.

A Modric era stato chiesto di dichiarare quando avesse firmato gli allegati che regolavano la distribuzione dei compensi ogni volta che aveva rinnovato il contratto da professionista e poi al momento della cessione quelli per il suo trasferimento. Ma secondo la procura di Osijek il centrocampista del Real Madrid avrebbe dichiarato consapevolmente il falso, dato che le firme sarebbero state messe, almeno secondo il procuratore, soltanto in un secondo momento. L’accusa quindi, imputa a Modric e Lovren la falsa testimonianza, reato che in Croazia è punito con la reclusione dai 6 mesi ai 5 anni. Lo stesso Mamic è stato condannato a sei anni di carcere dopo il processo, ma è riuscito a fuggire in Bosnia dove vive attualmente.