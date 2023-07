Juventus, Barzagli: “Allegri vorrà riscattarsi e zittire le critiche”

“Non so quanto possano far bene al calcio queste offerte che si sentono provenire dall’Arabia. Max ci avrà pensato attentamente e se ha scelto di restare alla Juventus significa che è convinto di poter fare bene”. Così Andrea Barzagli, ex difensore dei bianconeri, commenta sulle colonne della Gazzetta dello Sport la scelta del tecnico toscano di rimanere sulla panchina della Juventus. “La prossima stagione, considerate le difficoltà avute nell’ultima, sarà più semplice. Molto dipenderà anche dal doppio impegno o meno, se la squadra avrà soltanto il campionato o anche la Conference. Max, se lo conosco bene, avrà voglia di riscattarsi e zittire un po’ di critiche”.