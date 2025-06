Igor Tudor ha scelto il centravanti attorno al quale far ruotare la sua Juventus la prossima stagione, ma la trattativa si presenta in salita fin dall’inizio.

E’ Victor Osimhen la scelta principale di Igor Tudor per il ruolo di centravanti. Il tecnico croato non ha dubbi e la Juventus farà di tutto per accontentarlo. Anche se non sarà facile. Soprattutto perché Il Napoli, seppur aperto alla cessione, vorrebbe che ciò avvenisse all’estero, evitando di rinforzare una concorrente diretta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Anche per questo motivo, la clausola rescissoria da 75 milioni di euro è valida, appunto, solo al di là dei confini nazionali. Chi vuole il centravanti nigeriano in Italia dovrà trattare direttamente con De Laurentiis. E, a questo punto, la richiesta iniziale sarebbe di 100 milioni di euro. Cifra che potrebbe anche scendere intorno agli 80 o 90, ma non meno. Perché l’obiettivo del club è quello di evitare un Higuain-bis.

Qualora non dovesse andare a buon fine la trattativa con la Juve, per Osimhen resterebbero aperte le porte del Galatasaray (che, però, al momento troverebbe troppo pesante dover pagare i 12 milioni di euro di ingaggio) e, soprattutto, dell’Al-Hilal, che dopo il Mondial per Club tornerà alla carica.