Juventus, Bonucci ha detto sì all’Union Berlino: contratto annuale, giocherà la Champions

Leonardo Bonucci ha detto sì all’Union Berlino. Si chiude una lunga telenovela di calciomercato, con il bianconero in uscita e ai ferri corti con la Juventus, tanto da minacciare possibili conseguenze legali, ma ora intenzionato a chiudere tra stasera e domani con la squadra tedesca, con cui firmerà un contratto di un anno (con opzione per un altro anno) e grazie alla quale potrà giocare ancora una volta la Champions League. Niente Lazio, che ha preferito non compiere questa operazione, non pienamente convinta.

Dai media tedeschi emerge come la Juventus contribuirà a pagare una parte dell’ingaggio, per la precisione 3.5 lordi saranno a carico dei bianconeri.