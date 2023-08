Bologna-Cagliari, Ranieri: “Soddisfatto della rosa. Petagna porta caratteristiche che ci mancavano”

“Dobbiamo fare la stessa partita di Torino, con determinazione e volontà, sapendo soffrire perché ci faranno soffrire”. Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, presenta così in conferenza stampa la sfida contro il Bologna in programma sabato. Tra i possibili esordienti, anche Petagna, ufficializzato nella giornata di ieri: “Ci parlerò e vedremo cosa mi dice”, il commento del tecnico sul possibile impiego dopodomani. “So che si è allenato benissimo, è una punta che non abbiamo: sa tenere palla, salire di testa, far giocare bene i compagni ed entrare in area. Può giocare con tutti gli attaccanti che abbiamo”.

Il mercato del Cagliari in entrata si chiuderà con Pantelis Hatzidiakos, difensore greco dell’AZ Alkmaar che oggi giocherà gli spareggi di Conference League col Brann prima di arrivare in Sardegna. “Sono soddisfatto, quello che avevamo pianificato è arrivato. Se qualcuno vuole andare a giocare vediamo, ma in entrata va bene la rosa che ho”, ha detto Ranieri, che non chiude la porta neanche a Gastón Pereiro da tempo fra gli esuberi. Da valutare Leonardo Pavoletti, uscito al 35′ lunedì contro l’Inter per un problema muscolare: “La risonanza non ha evidenziato nulla ma la clinica dice che ha ancora fastidio e non si è mai allenato, difficile rischiarlo”. Ranieri ritrova Thiago Motta, suo giocatore all’Inter nel 2011-2012: “Il Bologna rispecchia come giocava da calciatore, con centrocampisti di qualità e che vanno a riaggredire una volta persa”.