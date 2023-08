Saudi League 2023/2024: big match tra l’Al-Hittihad di Benzema e l’Al-Hilal di Neymar

Quinta giornata per la Roshn Saudi League questo fine settimana. Il big match vedrà affrontarsi L’Al-Ittihad di Benzema contro l’Al-Hilal di Neymar. La prima è attualmente capolista a punteggio pieno assieme all’Al-Alhi: la formazione allenata dal portoghese Nuno Espirito Santo, che oltre al Pallone d’Oro Benzema può contare sul brasiliano Fabinho, il francese N’Golo Kanté e il lusitano Jota, ha vinto tutte e quattro le gare di campionato fin qui disputate. Tra le inseguitrici c’è l’Al-Hilal, con 10 punti (3 vittorie e un pari): Neymar è la punta di diamante di una formazione che annovera anche gli ex serie A Koulibaly e Milinkovic Savic. La super sfida verrà trasmessa venerdì 1 settembre alle 23.30 su La7 e alle 20 live su La7.it e in simulcast su La7d (canale 29 del digitale terrestre) con la telecronaca di Francesco Izzi e Paolo Tramezzani.