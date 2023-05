Judo, al via a Doha i Mondiali 2023: tanti azzurri ai nastri di partenza

Tutto pronto per i campionati del mondo di judo, in programma da domenica 7 maggio in Qatar. Mondiali caratterizzati sicuramente dall’ammissione di atleti russi e bielorussi, ma che vedranno protagonisti soprattutto gli azzurri. Di seguito l’elenco completo dei convocati: Angelo Pantano (60), Elios Manzi, Matteo Piras (66), Manuel Lombardo, Giovanni Esposito (73), Antonio Esposito (81), Nicholas Mungai, Christian Parlati (90), Gennaro Pirelli (100), Francesca Milani, Assunta Scutto (48), Odette Giuffrida (52), Veronica Toniolo, Thauany David Capanni Dias (57), Flavia Favorini (63), Giorgia Stangherlin, Alice Bellandi (78), Asya Tavano (+78).

Italia protagonista anche nella Commissione Atleti EJU, con l’ingresso di Maria Centracchio, molisana bronzo olimpico a Tokyo, scelta dal Comitato Esecutivo EJU. “Sono davvero contenta di aver ricevuto quest’incarico. Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo al fine di promuovere iniziative per mettere gli atleti nelle migliori condizioni. Ringrazio per la fiducia la federazione e l’Unione Europea” ha dichiarato.