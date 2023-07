Inter-Lukaku, Gazzetta: toni accesi nel primo contatto dopo giorni di silenzio. Parti sempre più lontane

L’Inter e Romelu Lukaku sempre più distanti. La Gazzetta dello Sport ripercorre quanto accaduto nel corso delle ultime 24 ore tra la società nerazzurra e il calciatore belga, ora nel mezzo di un rapporto che sembra più che compromesso. Uno shock da parte del club nello scoprire che, tramite l’avvocato-agente Sebastien Ledure, Lukaku di recente aveva avuto dialoghi importanti con diversi club, Juventus in primis, mentre l’Inter stava cercando di trovare una quadra nei discorsi con il Chelsea.

A quanto pare, dopo che la dirigenza dell’Inter aveva finalmente strappato l’ok dei Blues per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus, il sì di Lukaku non è arrivato. Solo silenzio, fino alla notte in cui si sono riaccese le comunicazioni. Toni pesanti, ma ora è il momento di metterli da parte e riflettere sui prossimi passi. Il Chelsea vuole venderlo il più presto possibile, e la Juventus finché non vende Dusan Vlahovic di certo non può permettersi di chiudere la trattativa. Da Londra, quindi, si spera in una riappacificazione tra le due parti in causa. Vedremo, però, se così sarà. In queste ore di fuoco si sono incrinati anche i rapporti tra il belga e l’agenzia Roc Nation, anch’essa colpita alla sprovvista dagli atteggiamenti di Lukaku e del suo avvocato.