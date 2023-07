Tottenham, anche il Psg ci prova per Harry Kane: rallenta trattativa con Bayern Monaco

Si affolla la trattativa che potrebbe portare Harry Kane a lasciare il Tottenham dopo tantissimi anni da capitano degli Spurs. Nelle ultime ore infatti anche il Paris Saint-Germain si sarebbe inserito nella corsa all’attaccante inglese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024. Per questo motivo sembra rallentare la trattativa tra Tottenham e Bayern Monaco, che appariva avanzata dopo che il numero uno degli Spurs Daniel Levy aveva incontrato nei giorni scorsi l’amministratore delegato del Bayern Monaco per discutere del trasferimento. Il Psg avrebbe individuato in Kane il giusto sostituto in caso di partenza di Kylian Mbappè e sarebbe pronto a pareggiare l’offerta del Bayern Monaco.