Bayern Monaco, anche Sadio Mané verso l’Arabia: trattativa con l’Al-Nassr

L’Arabia Saudita continua a farsi sentire nel calciomercato europeo e stavolta a farne le spese potrebbe essere il Bayern Monaco. I bavaresi in realtà hanno dato il benservito a Sadio Mané, con il 31enne senegalese ex Liverpool che ha già ricevuto l’autorizzazione per trattare con altre squadre. Ecco quindi che sull’attaccante si è fiondato l’Al-Nassr, stando a quando riportato da Bild: la trattativa potrebbe chiudersi nei prossimi giorni.