Roma-Siviglia, Dybala in gruppo durante la rifinitura

‘Voce Giallorossa’ ha riportato una notizia che sicuramente potrà tranquillizzare i tifosi della Roma: è, infatti, in corso la rifinitura in vista della finale di Europa League contro il Siviglia, con Paulo Dybala che è regolarmente in campo con il gruppo. Improbabile che l’argentino possa partire titolare o comunque giocare tutti i 90 e più minuti della gara, ma certamente il suo apporto potrà essere importante anche se a minutaggio ridotto.