Supercoppa italiana, Gazzetta: Napoli e Fiorentina minacciano il boicottaggio. Milan e Atalanta hanno dato disponibilità

La notizia di ieri dello spostamento della Supercoppa, che si terrà in Arabia Saudita, non ha trovato molti pareri favorevoli all’interno dell’assemblea di Lega. A lamentarsi sono ovviamente le società direttamente interessate e che dovranno volare in Arabia per disputare il mini-torneo che parte quest’anno con un nuovo format. La Gazzetta dello Sport quest’oggi parla addirittura di un possibile boicottaggio da parte di alcune delle squadre protagoniste, tra cui in prima linea c’è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano, il patron della squadra partenopea avrebbe anche proposto uno spostamento in Italia, cosa impossibile per motivi di obblighi contrattuali ormai già definiti. Un calendario fin troppo pieno e quindi la minaccia di boicottare la competizione. Sulla stessa linea di pensiero anche la Fiorentina. Dalla Lega, però, filtra la massima serenità. In Arabia andranno quattro squadre, e nel caso il Napoli dovesse realmente dire di no, sarebbe già pronto il Milan che ha dato la sua disponibilità. E se dovesse prendere la decisione anche la Fiorentina, allora toccherebbe all’Atalanta aggiungersi a Inter e Lazio.