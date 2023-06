Golf, Travelers Championship 2023: McCarthy e Bradley in vetta. Out al taglio Rahm e Molinari

Ci sono Denny McCarthy e Keegan Bradley in vetta al Travelers Championship, torneo del PGA Tour di golf in corso in Connecticut. Al TPC River Highlands (par 70) i due americani guidano il leaderboard con un totale di 125 (-15) colpi, due di vantaggio nei confronti del loro connazionale Chez Reavie. Ha recuperato 36 posizioni McIlroy, ora decimo con 132 (-8) al fianco, tra gli altri, di Viktor Hovland e Scheffler, che difende il titolo. Perde terreno Scheffler (leader del world ranking), 22esimo con 133 (-7). Per la prima volta dal Fortinet Championship 2021, non supera il taglio Jon Rahm. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, è uscito di scena con uno score di 138 (-2). Out al taglio pure Morikawa (137, -3), Fleetwood (138, -2) e Francsesco Molinari (141, +1), a cui non è bastato un secondo giro bogey free in 67 (-3), con tre birdie. Il torinese ha pagato a caro prezzo un primo round in 74 (+4).