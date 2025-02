Gianluigi Donnarumma all’Inter è possibile o è solo fantamercato? Il portiere italiano fa una promessa ai tifosi: la firma ora è più vicina.

È iniziato l’ultimo weekend di calciomercato. La sessione invernale terminerà ufficialmente lunedì 3 febbraio a mezzanotte e le società si devono affrettare per chiudere in tempo tutte le trattative rimaste ancora in sospeso.

In Serie A si sta muovendo e non poco il mercato delle big nelle ultimissime ore. La squadra con più bisogno di rinforzare la rosa e piazzare alcuni esuberi sembra essere il Milan. Anche il Napoli però non è fermo e vuole sfruttare gli ultimi tre giorni per acquistare un difensore centrale e un esterno di attacco che possa sostituire almeno numericamente il partente Khvicha Kvaratskhelia.

Chi invece è rimasta decisamente ferma sia per quanto riguarda il fronte entrate che quello delle uscite è stata l’Inter. I nerazzurri hanno ceduto in prestito Tomas Palacios al Monza e Tajon Buchanan al Villarreal, ma per questo ultimo c’è anche un’opzione di riscatto in favore degli spagnoli fissata a 13 milioni di euro.

L’unico innesto per Simone Inzaghi potrebbe arrivare dalla Roma: la dirigenza sta cercando un accordo con i giallorossi per portare Nicola Zalewski in nerazzurro, pronto a prendere proprio il posto di Buchanan in rosa.

Ma la società già sta pensando al futuro con più di un occhio sul mercato estivo. E nelle scorse settimane si è fatto il nome di Gianluigi Donnarumma per la porta.

Donnarumma Inter, novità da Parigi

Le voci di mercato che hanno accostato il nome di Donnarumma all’Inter hanno fatto scatenare i tifosi nerazzurri nelle scorse settimane. Il contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza nel giugno del 2026 e un presunto desiderio di ritornare in Italia (mai confermata dal diretto interessato) avevano spinto il portiere della Nazionale verso la Serie A. Ma probabilmente bisognerà ancora aspettare prima di un suo ritorno.

Come affermato dallo stesso Donnarumma, infatti, la sua volontà è quella di restare ancora a lungo a Parigi, prolungando il contratto. In questo modo ha allontanato tutte le voci di mercato che lo volevano lontano dal PSG e ha ribadito, nuovamente, di stare bene al PSG e di non voler cambiare squadra.

Ora la palla passa alla società, ma la firma di Donnarumma sul rinnovo di contratto è più vicina che mai. Spenti i sogni di gloria dei tifosi dell’Inter. Almeno per il momento.