La Final Four di Coppa Italia, che assegnerà il primo trofeo dell’anno, si avvicina, ma prima il grande volley italiano torna in campo per la 21^ giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2024/2025. Si inizia sabato 1° febbraio con ben tre anticipi. Le prime a scendere in campo sono Igor Gorgonzola Novara ed Eurotek Uyba Busto Arsizio, che si sono divise equamente gli scontri diretti in stagione. Le bustocche, infatti, si sono aggiudicate a sorpresa la sfida del girone di andata e le ragazze di Lorenzo Bernardi si sono vendicate nel quarto di finale di Coppa Italia. Le farfalle di Enrico Barbolini arrivano dalla sconfitta interna nel recupero infrasettimanale contro la capolista Conegliano e cercano riscatto, esattamente come le zanzare, cadute al tie-break a Perugia.

Sfida tutta da seguire anche quella fra Chieri e Bergamo: le piemontesi sono quinte in classifica con 35 punti, due lunghezze in più rispetto alle rossoblù, seste. Mission impossible, invece, per Talmassons, che va a caccia dell’impresa sul campo di Milano per provare a strappare qualche punto. Le friulane sono ultime in classifica ma in piena lotta salvezza, mentre Orro e compagne cercano la diciassettesima vittoria in campionato per rimanere incollata al secondo posto di Scandicci.

UN 2024 DA RICORDARE: FINALMENTE L’ORO OLIMPICO E TANTI TROFEI CON I CLUB

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DI REGULAR SEASON

SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025: FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY FEMMINILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

DOMENICA IMPORTANTE IN CHIAVE SALVEZZA

Domenica 2 febbraio ad aprire le danze è lo scontro salvezza tra Honda Olivero Cuneo e Bartoccini-Mc Restauri Perugia, entrambe a quota 16 punti. Le umbre di coach Andrea Giovi arrivano dalla strepitosa vittoria interna contro Novara per 3-2, stesso risultato ottenuto dalle piemontesi di Lorenzo Pintus a Firenze. Quest’ultima, nell’altra sfida salvezza di giornata, scende sul campo di Roma, 13esima ed anch’essa a caccia di riscatto dopo il netto ko incassato a Vallefoglia. Le toscane, reduci da 6 sconfitte consecutive, sono scese al 12esimo posto ed ora sperano di tornare a salire sotto la guida di Federico Chiavegatti, promosso capo allenatore dopo l’esonero di Bendandi pochi giorni fa.

Vorrebbe interrompere la striscia negativa di 3 sconfitte anche la Wash4green Pinerolo, che deve però superarsi per mettere in difficoltà la corazzata Conegliano. Le pantere di Daniele Santarelli, alle prese con un vero tour de force con la nona partita in cinque settimane, hanno centrato la 33esima vittoria consecutiva nel recupero infrasettimanale contro Busto Arsizio e non vogliono di certo fermarsi. Prova a rimanere nella sua scia (anche se con ben 12 punti di ritardo) Scandicci, a caccia della diciassettesima vittoria in regular season. Le toscane di Marco Gaspari in casa affrontano Vallefoglia, ottava e determinata a fare una bella prestazione per salire di colpi in vista dei Playoff.

PROGRAMMA, TV E STREAMING 20^ GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE 2024/2025

Le partite dell’ottava giornata di ritorno di Serie A1 2024/2025 saranno tutte trasmesse in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, un match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (oltre che in streaming su Rai Play), mentre altre due partite saranno visibili anche per gli abbonati a DAZN. In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari e le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

SABATO 1 FEBBRAIO

18.00 Igor Gorgonzola Novara vs Eurotek Uyba Busto Arsizio – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

20.30 Numia Vero Volley Milano vs Cda Volley Talmassons Fvg – Diretta volleyballworld.tv

20.45 Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Bergamo – Diretta Rai Sport e volleyballworld.tv

DOMENICA 2 FEBBRAIO

16.00 Honda Olivero Cuneo vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Diretta Dazn e volleyballworld.tv

17.00 Wash4green Pinerolo vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Smi Roma Volley vs Il Bisonte Firenze – Diretta volleyballworld.tv

17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia – Diretta volleyballworld.tv

LA CLASSIFICA DI CAMPIONATO DOPO 20 GIORNATE

Sempre imbattuta Conegliano, saldamente al comando della classifica al termine della sesta giornata di ritorno della massima serie del campionato italiano. Seconda posizione per Scandicci, terza Milano, che ha completato il sorpasso ai danni di Novara. Di seguito, la graduatoria con i punti complessivi, le partite vinte e quelle perse di ciascuna squadra.