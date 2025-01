Seconda giornata di verdetti alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn in Estonia per l’edizione 2025 dei Campionati Europei di Pattinaggio Artistico, e seconda giornata di buone notizie per i colori azzurri, anche se in questo caso senza la conquista di una medaglia.

Le due ragazze italiane Anna Pezzetta (di soli 17 anni) e Lara Naki Gutmann, incluse nell’ultimo turno di gara per l’ottimo risultato dello short program (rispettivamene sesta e quinta) sono riuscite a confermare l’ottima prestazione anche nel libero scambiandosi di posto nella classifica finale e, soprattutto, garantendo all’Italia la possibilità di mandare tre pattinatrici agli Europei del prossimo anno a Sheffield in Inghilterra.

Davvero buono l’esercizio dell’esordiente Anna Pezzetta, quarta nella serata, che a parte un triplo loop eseguito solamente doppio e uno step-out sul secondo triplo lutz ha pattinato in maniera pulita frantumando il proprio record personale. Qualche imprecisione in più per Lara Naki Gutmann, a partire dalla combinazione iniziale con il triplo lutz e il triplo salchow, eseguito solo doppio come il secondo triplo lutz, e il triplo loop sottoruotato che le è costato parecchio in termini di punti.

PRIMO ORO PER L’ESTONIA

La medaglia d’oro è andata alla pattinatrice di casa Niina Petronkina, che dal gruppo delle tre pattinatrici di testa separate da una manciata di centesimi ha staccato tutte le avversarie di oltre dieci punti sfoderando la prestazione della vita e stabilendo il primato personale. Sugli altri due gradini del podio sono andate, nello stesso ordine, le atlete che avevano ottenuto lo stesso risultato nel 2024, ovvero la georgiana Anastasiia Gubanova, medaglia d’argento, e la belga Pinzarrone medaglia di bronzo, che in assenza della sua connazionale Loena Hendrickx campionessa uscente ha comunque tenuto alti i colori del Belgio.

Si tratta della prima medaglia in assoluto a livello europeo per l’Estonia, che può così celebrare tra le mura amiche questo grande e per certi versi insperato successo.

Sabato quarta e ultima giornata di competizioni a Tallinn con l’assegnazione delle ultime medaglie: a partire dalle 13 locali (le 12 in Italia) ci sarà il libero della danza su ghiaccio con i nostri Guignard/Fabbri al comando della classifica provvisoria, e per finire dalle 18 locali (le 17 in Italia) ci sarà il libero maschile con i tre rappresentanti azzurri Rizzo, Memola e Grassl tutti compresi nei primi dieci.

LA CLASSIFICA FINALE