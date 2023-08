Inter, Ausilio: “Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Lukaku? Non mi interessa”

C’è anche il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, all’U-Power Stadium in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi tra Milan e Monza. Il dirigente nerazzurro, intervistato d SportMediaset, si è soffermato sul calciomercato e in particolare ha risposto alle domande sul possibile arrivo di un centravanti: “Cerchiamo qualcuno che faccia gol. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui”. Netta la risposta su colui che può ormai essere considerato un ex a tutti gli effetti, ovvero Romelu Lukaku: “Non mi interessa”.