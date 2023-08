Trofeo Berlusconi, Pier Silvio commosso: “L’affetto per papà ci emoziona”. Presente Marta Fascina

di Redazione 1

“Per noi una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza. Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l’affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell’umanità e dell’amore che ha dato allo sport all’Italia e agli italiani”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Monza-Milan, match valido per il primo trofeo Silvio Berlusconi, gara amichevole in memoria dell’imprenditore scomparso. “Per me è stata una guida per 44 anni, è la storia di Milan e Monza. Un grande applauso per il nostro presidente”, ha chiesto Adriano Galliani, ad del Monza. Presente sugli spalti dell’U-Power Stadium anche Marta Fascina. Prima della partita ha avuto luogo l’esibizione de “Il Volo”. Poi l’ingresso di alcuni bambini con lo striscione: “Due squadre, un presidente per sempre nel cuore”.