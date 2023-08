Monza-Milan, infortunio per Bettella: in campo D’Ambrosio

Dura solo 20′ la partita di Davide Bettella, costretto ad uscire nel primo tempo di Monza-Milan per un infortunio alla caviglia. Non è chiara la natura del problema fisico del difensore, che è uscito zoppicando vistosamente e tenendosi le mani nei capelli. Il giocatore è stato subito confortato dai compagni di squadra presenti in panchina e ha raggiunto gli spogliatoi. C’è l’esordio quindi per Danilo D’Ambrosio, ex Inter, passato a parametro zero in biancorosso. Raffaele Palladino aspetta notizie sulle condizioni di Bettella, che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali.