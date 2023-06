Incertezza sul futuro di Messi: l’Inter Miami si fa sotto, l’Al-Hilal aspetta il sì

Lionel Messi è sempre più al centro delle notizie relative al calciomercato: il campione del mondo, che lascerà il Paris Saint-Germain da svincolato, è conteso dai club di tutto il mondo. Secondo i media argentini, il futuro della Pulce è sempre più vicino all’Inter Miami: la società statunitense avrebbe, infatti, accelerato nelle trattative per portare Messi in Florida. Il loro interesse sembrava non potersi rivelare nulla di concreto, invece, in queste ore, la trattativa avrebbe avuto uno slancio tale che la stampa argentina considera l’accordo cosa fatta. Al contempo, ci sono sempre gli arabi dell’Al-Hilal in attesa del sì del giocatore, il quale, stando a quanto trapelava fino a poche ore fa, sarebbe pronto ad accettare l’offerta dei sauditi. Tra questi contendenti si è inserito anche il Barcellona, che spinge per riportare in blaugrana l’argentino: a casa Messi aspettano l’offerta formale del Barcellona, con l’obiettivo di decidere tra le alternative nel più breve tempo possibile e non prolungare troppo il pressing di americani e arabi.