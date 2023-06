Biathlon: è morto Lino Jordan, pioniere in Italia

Gli sport invernali piangono la scomparsa di Lino Jordan: nato a Saint-Rhémy-en-Bosses nel 1944 e residente a Etroubles, Jordan fu uno dei pionieri del biathlon in Italia, nel corso della carriera prese parte a sei edizioni dei Mondiali e alle Olimpiadi di Sapporo nel 1972 e Innsbruck nel 1976. In quest’ultima occasione ottenne i migliori piazzamenti, con un settimo nell’individuale e un sesto nella staffetta assieme a Willy Bertin, Pierantonio Clementi e Luigi Weis. Fu grande protagonista anche dei Campionati Italiani, in cui ottenne tre vittorie e dieci medaglie complessive. Il funerale si svolgerà giovedì 8 giugno alle ore 14.30 presso la chiesa di Etroubles: il presidente Flavio Roda, il Consiglio Federale e tutta la famiglia della FISI rivolgono le più sentite condoglianze alla moglie Luciana e i due figli Ivan e Lorena.