La United Cup ha offerto ai fan e ai giocatori un’esperienza di tennis unica sin dal suo debutto nel calendario come evento di apertura della stagione 2023. L’evento a squadre miste internazionali darà il via alla stagione 2025 il 27 dicembre. La novità principale introdotta dagli organizzatori è il timeout per il doppio misto. Timeout che possono essere chiamati dai giocatori o dai capitani durante le partite di doppio misto. Il capitano, seduto a bordo campo, durante le partite potrà chiamare i giocatori a sé per discutere di strategie e tattiche da attuare durante i cambi di campo.

Come utilizzare i timeout

I timeout possono essere chiamati quando il capitano o la squadra del giocatore sta servendo I timeout potranno essere chiamati dal capitano premendo un pulsante rosso Non possono essere chiamati tra il primo e il secondo servizio Le squadre devono riunirsi nella zona di squadra durante i timeout Ogni squadra può chiamare un timeout per partita di doppio misto I giocatori hanno 25 secondi per riprendere il gioco

“I timeout avviano una pausa nel gioco, è un momento in cui le squadre discutono tattiche e strategie e potenzialmente cambiano l’inerzia di una partita. Siamo entusiasti di vedere come i migliori tennisti del mondo e le loro squadre utilizzano questo nuovo strumento. L’innovazione è al centro di tutto ciò che facciamo alla United Cup e questo è un altro esempio di come siamo all’avanguardia e troviamo nuovi modi per presentare lo sport e coinvolgere i nostri fan. Credo sia un enorme passo in avanti per il nostro sport. La United Cup occupa una posizione unica nel tennis mondiale”, ha detto il direttore del torneo Stephen Farrow.

Sin da quando è stata lanciata la United Cup (2023), mentre i giocatori giocavano, i loro compagni di squadra si sedevano accanto a loro su panchine uniche in campo per supportarli e incitarli. Dunque, i timeout sono solo un’aggiunta anche televisiva, oltre che strategica, ad una competizione già di base piuttosto televisiva. “Avere in questo evento uomini e donne, ATP e WTA insieme, quando stai davvero giocando per vincere un titolo e per il tuo paese penso che sia fantastico”, afferma Samantha Stosur, vice capitana, dietro Lleyton Hewitt, del Team Australia nel 2023. L’edizione del 2024 è stata semplificata. Le tre città ospitanti sono diventate due, Perth e Sydney, e le partite sono state diminuite da cinque a tre: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto così da rendere più importante ogni partita.