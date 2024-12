A quanto pare il mese di gennaio non sarà un mese freddo in casa Juventus, anzi, quello che sta arrivando si preannuncia un calciomercato pieno di colpi di scena e di rivoluzioni

I bianconeri di Thiago Motta, che il 17 dicembre hanno passato il turno di Coppa Italia con un convincente 4-0 ai danni del Cagliari, non dimenticano certo le precedenti prestazioni. Quella contro il Venezia rimane ancora viva come un monito per il prossimo anno, il quale dovrà essere per forza portatore di novità nell’organico della Cortinassa. Le prestazioni altalenanti stanno preoccupando la dirigenza, anche se il posto di Thiago Motta per ora è piuttosto saldo: la Juventus deve tornare a vincere con continuità.

Un compito arduo per Motta, che nel solo mese di gennaio avrà 7 gare da disputare tra campionato, Supercoppa e Champions League: Milan, Atalanta, Napoli e Benfica sono solo alcune delle squadre da affrontare. Oltre ad essere necessari alcuni innesti immediati, c’è la vicenda Vlahovic che tiene ancora banco e, inoltre, ci sarà anche qualche movimento in uscita da definire. Giuntoli sta lavorando alacremente su tutti i fronti, ma la mossa più imminente potrebbe essere la dolorosa separazione con un calciatore dopo 5 anni.

La Juve fa fuori Danilo: il brasiliano chiede la buonuscita

Cristiano Giuntoli non ha certo l’attitudine di perdere tempo nel suo lavoro e, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex direttore sportivo del Napoli avrebbe comunicato all’agente di Danilo la volontà di rescindere il contratto ancora in vigore. Nel mese di novembre si era parlato di una rescissione consensuale, quando Danilo scalpitava per tornare in Brasile, poi però le carte in tavola sono cambiate. L’agente del difensore, in un certo senso, si sarebbe messo di traverso e avrebbe chiesto ai bianconeri una sostanziosa buonuscita per lasciare il club con sei mesi di anticipo (il contratto è in scadenza a giugno 2025).

L’eventuale addio del calciatore brasiliano comporterebbe per la Juve un’accelerata per quanto riguarda le strategie di mercato in entrata, poiché Thiago Motta aveva già chiesto 2 difensori prima di questa evenienza. Non è chiaro se la Juventus accetterà l’esborso di una buonuscita pur di rescindere il contratto con Danilo, la cosa certa è invece che il suo addio aprirebbe molteplici scenari anche per le mosse di mercato di altre squadre del campionato. Danilo potrebbe essere ancora usato come pedina di scambio, al fine di intavolare una trattativa con una delle tante squadre interessate al difensore ex Manchester City, come il Napoli in un’operazione che potrebbe coinvolgere anche Raspadori.