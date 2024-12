Tutto pronto per il via alla 12^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket, quella che precede il Natale. Un turno importante anche perché ci si avvicina a grandi falcate alla conclusione del girone di andata, e quindi alla definizione delle otto squadre che andranno poi a contendersi la Coppa Italia. A tal proposito, sono numerosi gli scontri diretti proposti da questa giornata, che offre diversi spunti interessanti.

Basket Serie A: Trento-Virtus la partita di cartello della 12^ giornata

Il testa a testa più suggestivo di questo turno è senz’altro quello tra Trento e Virtus Bologna, che si sfideranno domenica 22 dicembre alle ore 20:00. Innanzitutto, ci sarà da capire come reagiranno gli uomini di coach Galbiati dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata la scorsa settimana contro la terribile Trapani. La Dolomiti Energia è ancora saldamente al comando, però l’impegno è di altissimo livello e il pronostico è sicuramente a favore degli ospiti. Le Vu Nere vengono a loro volta dalla sconfitta in campionato contro una neopromossa, nello specifico Trieste, ma venerdì sera è arrivata anche la bella vittoria contro il Barcellona in Eurolega.

Dopo aver battuto Trento, Trapani è attesa da un’altra partita contro una grandissima squadra: lunedì, infatti, il turno si chiuderà con la trasferta dei siciliani all’Unipol Forum contro l’Olimpia Milano. Gli uomini di coach Messina devono necessariamente tornare alla vittoria dopo essere scivolati al nono posto. Questo anche per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive in campionato, a cui si sono aggiunte le due di Eurolega in settimana.

Le altre partite

Il programma della domenica si apre alle 16:30 con Venezia-Brescia, due squadre che negli anni hanno dimostrato di poter lottare fino alle fine per traguardi importanti. Ma, se la Germani è messa molto bene con 18 punti all’attivo, lo stesso non si può dire la Reyer, che dopo un avvio pessimo sta vivendo un altro periodo negativo con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

Ad aprire il turno sarà l’anticipo tra Trieste e Cremona, e, a proposito di Vanoli, in ottica corsa alla salvezza anche Pistoia e Varese sono attese da partite complicate, rispettivamente in casa contro Tortona e in trasferta contro Reggio Emilia. Da seguire anche il derby campano tra Napoli, ancora alla ricerca della prima vittoria, e Scafati, mentre a completare il quadro è il testa a testa tra Sassari e Treviso.