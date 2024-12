Il Manchester City sta vivendo il momento più difficile della sua storia recente.

La squadra di Pep Guardiola è entrata in un vortice di risultati negativi da cui non riesce a venir fuori. Otto sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nelle ultime undici partite: un ruolino clamorosamente negativo per quella che solo fino a poche settimane fa era considerata una delle squadre più forti, se non la più forte, del pianeta. Anche e soprattutto a causa dei tantissimi infortuni che hanno colpito i Citizens, quello che sembrava essere un meccanismo perfetto si è fermato improvvisamente. Il tecnico spagnolo, che in questi anni a Manchester ha letteralmente riscritto la storia del club, sembra non riuscire a trovare la chiave giusta per riavere indietro la sua meravigliosa squadra, quella che incanta ormai da anni in Inghilterra e in Europa.

Una delle grane più grandi avute dal City in questa stagione è stato sicuramente l’infortunio di Rodri. La rottura del legamento crociato del pallone d’oro, reduce dalla vittoria dell’Europeo da assoluto protagonista con la sua Spagna, ha sicuramente segnato un prima e un dopo nella stagione dei campioni d’Inghilterra. Troppo importante lo spagnolo, vero insostituibile della squadra, più dei vari Haaland, Foden, De Bruyne o Ruben Dias. Nessuno è in grado di fare quello che fa in campo il centrocampista spagnolo, e Guardiola questo lo ha più volte sottolineato. Proprio a causa di questa pesantissima assenza, il City potrebbe tornare sul mercato a gennaio e avrebbe messo gli occhi in casa Milan.

Reijnders nel mirino di Guardiola: pronta una super offerta

In un Milan da montagne russe, protagonista di una stagione fatta di pochi alti e tanti bassi, sta brillando sicuramente Tijjani Reijnders. Il centrocampista rossonero è la vera stella della squadra di Paulo Fonseca, e dopo una stagione di ambientamento quest’anno si è letteralmente preso il Milan sulle spalle. Prestazioni straordinarie che non sono passate inosservate e che hanno attirato ovviamente l’interesse delle big d’Europa.

Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra, tra queste squadre ci sarebbe anche il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola sarebbe pronta a staccare un assegno da almeno cinquanta milioni per convincere il Milan a lasciarlo partire. Milan che, ovviamente, non ha nessuna intenzione di privarsi del centrocampista olandese, ma che potrebbe vacillare qualora dovesse realmente arrivare un’offerta così importante.

Reijnders è attualmente uno dei pilastri del presente e del futuro del Milan, l’unica vera certezza su cui sembra potersi fondare il nuovo corso rossonero, ma il suo futuro sembra essere ancora un’incognita. Soprattutto se dovesse arrivare un’offerta da 50 milioni da Pep Guardiola.