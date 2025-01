I Los Angeles Lakers crollano nella notte italiana di NBA 2024/2025 sotto i colpi di Victor Wembanyama, tra i trascinatori dei San Antonio Spurs nel successo per 102-126. Prestazione a dir poco non all’altezza, per i Lakers, soprattutto nella ripresa, in cui perdono smalto sia in fase offensiva, realizzando appena 40 punti negli ultimi due quarti, sia in quella difensiva, dove gli Spurs ne realizzano 73. Tutto questo nella serata in cui viene ritirata la maglia di un mago difensivo come Michael Cooper. Ai Lakers non bastano i 30 punti conditi da 13 rimbalzi di Anthony Davis, visto che gli ospiti colpiscono con i 23 punti e 8 rimbalzi di Wembanyama, a cui si aggiungono altri 23 punti a testa per Stephon Castle e Devin Vassell.

RISULTATI E CLASSIFICHE

NBA 2024/2025: cadono Golden State e Memphis

Tra gli altri risultati, Toronto ottiene la sua ottava vittoria in stagione sorprendendo Golden State, a cui non bastano i 26 punti di Steph Curry. Scottie Barnes trascina i Raptors che compiono il sorpasso nell’ultimo quarto con un parziale da 27-15, mentre nel finale per i Warriors non entra la tripla di Buddy Hield che sarebbe valsa i supplementari (appena 3/13 dal campo per la guardia). Sconfitta in trasferta anche per Memphis, che sul campo di Houston cede per 120-118. Il testa a testa tra le due squadre appaiate a 25 vittorie nella Western Conference di NBA regala spettacolo come da previsioni e si risolve nell’ultimo minuto: Grizzlies avanti 115-114 grazie ai 29 punti di Morant e ai 25 di Bane, ma i padroni di casa effettuano il sorpasso con Thompson e VanVleet, in una serata in cui Jalen Green ha fatto il bello e il cattivo tempo con 42 punti e il 5/6 da tre a chiudere una prestazione monumentale.

Detroit vince grazie a un super Cunningham

Detroit prosegue nella sua striscia positiva ottenendo la decima vittoria nelle ultime dodici giornate di NBA grazie al colpo in trasferta sul campo di New York. Anche in questo caso il sorpasso arriva negli ultimi possessi, con i Knicks che pagano un po’ di disattenzioni in una partita contrassegnata dalle 17 perse, mentre i Pistons si prendono la vittoria con le triple di Basley (22 punti dalla panchina). A brillare è anche la stella di Cade Cunningham, trascinando i suoi con 36 punti.

Un’altra prestazione dominante è quella di Anthony Edwards, che con 41 punti, 6 rimbalzi e 7 assist guida i Minnesota Timberwolves. Un cambio di marcia avvenuto nell’ultimo parziale, dopo una partita giocata su alti e bassi: Edwards, infatti, realizza quasi la metà dei suoi punti (20) nel solo ultimo quarto, risultando quindi determinante nel 106-120 finale.

Tutti i risultati della notte

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 106-120

New York Knicks-Detroit Pistons 119-124

Toronto Raptors-Golden State Warriors 104-101

Houston Rockets-Memphis Grizzlies 120-118

Los Angeles Clippers-Miami Heat 109-98

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs 102-126

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 33-5

Boston Celtics 28-11

New York Knicks 26-15

Orlando Magic 23-18

Indiana Pacers 22-18

Milwaukee Bucks 20-17

Miami Heat 20-18

Detroit Pistons 21-19

Atlanta Hawks 19-19

Chicago Bulls 18-21

Philadelphia 76ers 15-22

Brooklyn Nets 13-26

Toronto Raptors 9-31

Charlotte Hornets 8-28

Washington Wizards 6-32

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 32-6

Houston Rockets 26-12

Memphis Grizzlies 25-14

Denver Nuggets 23-15

Dallas Mavericks 22-17

Los Angeles Clippers 21-17

Los Angeles Lakers 20-17

Minnesota Timberwolves 21-18

Sacramento Kings 20-19

Phoenix Suns 19-19

San Antonio Spurs 19-19

Golden State Warriors 19-20

Portland Trail Blazers 13-25

Utah Jazz 10-28

New Orleans Pelicans 8-32