Galatasaray: Icardi non si muove, idea Spinazzola

Mauro Icardi non si muove. Il nome del 30enne attaccante argentino è tornato di moda nelle ultime settimane, accostato al Real Madrid ma anche a un clamoroso ritorno all’Inter. In Turchia, però, assicurano che resterà al Galatasaray: da un lato è lo stesso giocatore, da una stagione e mezza a Istanbul e in questa annata autore di 17 gol in 27 gare, a voler rispettare il contratto fino al 2026, dall’altra è la stessa società turca che non intende cedere l’argentino. L’obiettivo del Gala è quello di rinforzare ulteriormente la squadra e per la fascia sinistra si fa strada l’ipotesi che porta a Leonardo Spinazzola, sempre più lontano dal rinnovo del contratto con la Roma in scadenza a giugno.