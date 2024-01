Campaccio Cross Country al via sabato 6 gennaio 2024: quasi 1800 atleti al via

Tutto pronto per il 67° Campaccio Cross Country, in programma sabato 6 gennaio 2024 con quasi 1800 atleti al via. Un numero che supera di 250 unità le iscrizioni dello scorso anno, grazie anche all’impennata delle iscrizioni delle giovani leve. In linea con il progetto “Gender Equity”, la quota rosa cresce e le donne sono un terzo del totale partecipanti con circa 600 unità. La regione più rappresentata è ovviamente la Lombardia con 700 presenze, seguita dal Piemonte con 120. Terzo posto ex aequo per Puglia, Marche ed Emilia-Romagna con oltre 40 atleti per ognuna. Non solo Italia, al via dell’evento atleti da 6 nazioni estere: Belgio, Etiopia, Francia, Kenya, Ungheria e Ucraina.

Il Campaccio sostiene Fondazione Umberto Veronesi, sarà presente lo stand gestito dalle coloratissime Pink Ambassador di Monza e Brianza presso il quale sarà possibile acquistare gadget dalla cui vendita si ricaveranno fondi per la ricerca scientifica. L’evento corre anche per Operazione Mato Grosso (OMG) che sarà al via con uno stand informativo presso il quale sarà anche possibile donare per sostenere le attività dell’associazione.

Si parte alle ore 9.00 con la prima gara riservata ai Master dai 35 ai 45 anni con la distanza di 5,3km e si continuerà fino all’ultima partenza prevista alle 15.40 quando prenderà il via il Cross Corto con percorso da 3,2km. Gare internazionali previste alle 14.05 per i 6km riservati alla gara femminile e alle 14.35 per i 5 giri, 10km, della competizione maschile. Importante sottolineare la variazione e la massima attenzione riservata a tutte le donne dalla categoria SF35 in poi che, vista la sempre crescente partecipazione numerica, da questa edizione avranno una gara a loro dedicata alle ore 10.50 per due giri pari a 4km.

DISTANZE GARE

– Cat. Esordienti (tutte) Km 0,5 circa

– Cat. Ragazze Km 1,2 circa

– Cat. Ragazzi Km 1.2 circa

– Cat. Cadette: Km 2 circa

– Cat. Cadetti: Km 2,5 circa

– Cat. Allieve: Km 4 circa

– Cat. Allievi: Km 4 circa

– Juniores M: Km 6 circa

– Cross Lungo Jun/Pro/Sen F: Km 6 circa

– Cross Lungo Pro/Sen M: Km 10 circa

– Cross Corto Jun/Pro/Sen M: Km 4 circa

– Cross Corto Jun/Pro/Sen F: Km 4 circa