Michael Storer trionfa in solitaria nella penultima tappa della Parigi-Nizza 2025. Il corridore della Tudor Pro Cycling si prende il traguardo in salita di Auron. L’australiano è riuscito a staccare nella salita finale Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), secondo a 20″, e Georg Steinhauser (EF Education-Easy Post), terzo a 30″. Storer, protagonist sin dalla fuga iniziale, ha commentato così il successo odierno: “È bellissimo tornare a vincere. Oggi è stata una giornata fantastica. Ho seguito Marco Haller, noi non avremmo neanche dovuto seguire il primo attacco ma ci trovavamo lì quindi abbiamo deciso di provarci e si è creato un ottimo gruppo. Quando Julian (Alaphilippe ndr.) è riuscito a rientrare su di noi la situazione è diventata perfetta. Lui è un corridore che riesce a sentire la corsa e penso che sapesse che, visto il gruppo che si era creato, c’erano delle ottime possibilità di vittoria. Senza Julian non saremmo mai riusciti a trovare questo successo, oggi è stato lui il corridore più importante per la squadra. Io sono solo felice di essere stato abbastanza bravo da finire il suo incredibile lavoro”. Più indietro Ivan Romeo (Movistar Team), quarto a 45″, e Jordan Jegat (TotalEnergies), quinto a 50″. Completano la top ten Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale), sesto a 57″, Lenny Martinez (Bahrain Victorious), settimo a 1’04”, Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), ottavo a 1’11”, Clement Champoussin (XDS Astana Team), nono a 1’14”, e Mads Pedersen (Lidl-Trek), decimo a 1’14”.

Gli uomini di classifica, compreso il leader Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) sono invece giunti quasi tutti assieme all’arrivo con un ritardo di 1’14”. Guadagna tre secondi Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe). A una tappa dal termine della corsa, Jorgenson resta quindi in Maglia Gialla con 37″ di vantaggio su Lipowitz e 1’20” su Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), che ha guadagnato una posizione dopo il ritiro in seguito a una caduta di Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Storer risale invece al quarto posto, con un distacco di 2’25”, superando João Almeida (UAE Team Emirates XRG), fermo a 2’40”.

La classifica generale a una tappa dalla fine

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) 23h37’42” Florian Lipowitz (Red Bull – Bora Hansgrohe) +37″ Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) +1’20” Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2’25” Joao Almeida (UAE Emirates) +2’40” Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) +2’54” Brandon McNulty (UAE Emirates) +3’05” Clément Champoussin (XDS Astana Team) +3’22” Tobias Foss (INEOS Grenadiers) +3’28” Harold Tejada (XDS Astana Team) +3’36”

La top ten di giornata