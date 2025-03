Sandro Tonali è uno di quei talenti destinati a scrivere la storia del calcio italiano. Dopo essersi messo in luce con il Brescia, ha trovato la consacrazione al Milan.

Diventato uno dei simboli della rinascita rossonera e contribuendo allo Scudetto del 2022, la sua crescita sembrava inarrestabile quando nel 2023 l’ex Brescia è stato ceduto al Newcastle, che lo ha strappato al Milan per circa 70 milioni di euro rendendolo l’italiano più costoso di sempre. Il suo impatto in Premier League è stato immediato, con un gol al debutto che ha fatto sognare i magpies, tuttavia l’entusiasmo è stato presto smorzato dalla pesante squalifica del 2023: dieci mesi per violazione delle norme sulle scommesse sportive. Un colpo durissimo, che ha fermato la sua ascesa e lo ha costretto a un percorso di riabilitazione dal gioco d’azzardo, lontano dai riflettori.

Dopo mesi difficili, Tonali è tornato in campo il 28 agosto 2024 in Coppa di Lega contro il Nottingham Forest. Prima di trasferirsi in Inghilterra, il centrocampista era l’oggetto del desiderio di molte squadre in Serie A e all’estero, tra queste non si possono non citare Inter e Juventus. Ora il centrocampista italiano ha ripreso a macinare gioco e non ci ha messo poi tanto a imporsi nuovamente come uomo chiave del Newcastle, grazie a 3 gol e 2 assist in 33 partite ufficiali. La Juventus sembra tornata alla carica per portare l’ex Milan a Torino, inserendo nell’affare una folle contropartita tecnica.

Giuntoli scarica Douglas Luiz, scambio in vista

La stagione di Douglas Luiz è forse stata la peggiore della sua carriera dal punto di vista fisico. Dopo la partita tra Cagliari e Juventus l’ex Aston Villa è incappato nell’ennesimo infortunio muscolare, portando il totale a 5 battute d’arresto in una singola stagione. Un bollettino medico non certo invidiabile per un calciatore di 26 anni che fino allo scorso anno si era fermato veramente poche volte. La Juventus non ha intenzione di puntare su un cavallo malconcio e Giuntoli starebbe ipotizzando lo scambio folle con il Newcastle, per portare Sandro Tonali alla Cortinassa.

L’Aston Villa in realtà, secondo quanto dichiarato durante la trasmissione TiAmoCalciomercato (Youtube), se lo riprenderebbe ben volentieri, ma la Juventus non potrà cederlo per meno di 40 milioni di euro: in caso contrario si andrebbe incontro a una minusvalenza nel bilancio. Sono molte le squadre interessate al centrocampista centrale e oltre Manchester City, in corsa ci sono proprio i magpies di Eddie Howe. Per questo motivo Giuntoli avrebbe intenzione di proporre lo scambio ai bianconeri, garantendo il giusto equilibrio tra le due valutazioni che sono decisamente differenti.