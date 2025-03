Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto a Indian Wells. L’azzurra, numero 72 del mondo, ha battuto la messicana Renata Zarazua approfittando del ritiro della rivale (posizione 69 nel ranking femminile) per un infortunio al ginocchio, quando però la marchigiana era già avanti di un set, vinto 6-4, e di un game nel secondo set. Per la classe 2002 si tratta del primo successo in carriera in assoluto, dopo tre partecipazioni, in questo torneo Wta 1000, combined dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden, e al prossimo turno se la vedrà con la ceca Muchova, numero 15 del ranking e del seeding. Tra la giocatrice di Fermo e l’esperta e forte avversaria non ci sono precedenti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Nel primo set parte molto bene l’azzurra, tanto da portarsi subito avanti di un break. Dopo aver concesso soltanto un quindici in risposta nel primo game, la marchigiana si fa estremamente aggressiva nel secondo gioco e, sempre a quindici, strappa il servizio all’avversaria. La messicana, però, è notoriamente una giocatrice di temperamento, oltre che di qualità, e seppur spesso con saliscendi continui, sa alzare il proprio livello. Lo fa e sorprende l’azzurra, che però inizialmente tiene botta alla grande, e conquista due game di fila al servizio tenendo la battuta a zero. Sul più bello, nel settimo game, la nordamericana si fa sotto e trova il controbreak ai vantaggi, alla terza opportunità e dopo una serie di scambi interminabili, e poi Zarazua si porta sul 4-4. L’inerzia sembra ora abbandonare Cocciaretto, che invece lotta e non è doma: dopo aver tenuto a zero il nono game, dimostrando di aver prima subito solo un passaggio a vuoto, strappa il servizio alla rivale a a quindici e convertendo la prima chance, si porta avanti di un set. E tanto basta, perché nel secondo set, dopo il primo game in cui l’azzurra tiene la battuta, la messicana alza bandiera bianca per infortunio al ginocchio e dopo meno di un’ora Cocciaretto chiude la pratica avanzando al secondo turno.