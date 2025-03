Serata trionfale per la pallavolo italiana, che fa registrare tre vittorie su altrettanti match giocati nelle coppe europee femminili. Manca l’ufficialità delle sfide di ritorno, ma ci sono buone possibilità che le Final Four di Champions League 2024/2025 possano vedere tre italiane tra le quattro protagoniste. Merito di Scandicci e Conegliano, che si sono aggiunte a Milano come squadre vittoriose per 3-0 nell’andata dei quarti di finale. A completare il quadro idilliaco ci pensa poi Novara, che sembra a un passo dalla finale della Cev Cup. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio com’è andata questa grande serata europea.

Scandicci ipoteca l’accesso alla sua prima final-4

Tutto facile per la Savino del Bene Scandicci, che vede la sua prima Final-4 in Champions League dopo l’andata dei quarti di finale. Un secco 0-3 (22-25, 22-25, 21-25) per la squadra italiana, che pone così le basi per l’accesso in semifinale in vista del ritorno da giocare tra le mura amiche. Inizio positivo per Antropova e compagne, che escono meglio dai blocchi di partenza e subito il vantaggio in apertura. Non tarda ad arrivare la reazione delle padroni di casa, che ritrovano la parità sull’8-8 e nella fase centrale del primo set arrivanno a condurre anche di due lunghezze sul 17-15. Sul 18-17 si registra l’ultimo vantaggio del Lodz, poi dal pallonetto out di Damaske arriva il parziale decisivo della Savino del Bene, che chiude 22-25 con il mani out di Antropova.

Lodz che invece parte meglio di Scandicci nella seconda frazione, arrivando a toccare anche il +6 sul 13-7. Un punto alla volta parte però la rimonta delle ragazze di Gaspari, che con due punti consecutivi di Carol si riportano sul 15-15 per poi allungare di nuovo nel momento cruciale del set. Dal 20-19 per la formazione polacca si apre infatti un parziale di sei punti a due per Scandicci, che chiude con un altro 22-25, sempre con il vincente di Antropova.

Terzo set che si sviluppa sulla falsariga dei primi due, con un equilibrio spezzato nel finale dalla compagine toscana, che dal 16-16 infila un parziale di tre a zero che il Lodz non riesce più a colmare verso il 21-25 ottenuto con il punto chiuso da Ruddins. Fra una settimana il ritorno della sfida alle polacche per staccare un biglietto con destinazione Turchia.

Conegliano, rimonta da sogno nel terzo set: che vittoria in casa del Rzeszow

Non è da meno l’Imoco Conegliano, che prosegue la lunghissima striscia di vittorie consecutive battendo 3-0 a domicilio le polacche del Rzeszow con i parziali di 25-22, 25-17, 29-27. Le Pantere di coach Daniele Santarelli hanno iniziato la partita con qualche imperfezione di troppo in ricezione, riuscendo però a fare fin da subito la differenza a muro. Fondamentale l’apporto di Zhu Ting, autrice di 9 punti nel primo set tra cui gli ultimi due che sono valsi alle venete il vantaggio. Decisamente più convincente la prestazione di Conegliano nel secondo set, con le polacche che dal 9-7 in proprio favore finiscono per subire un parziale da 14-3 con cui l’Imoco chiude ogni discorso.

La vera impresa arriva però nel terzo set, in cui va in scena uno dei frangenti più brutti degli ultimi anni di Conegliano. Il Rzeszow infatti vola via sul 14-3, tra orrori in ricezione delle ospiti e insoliti errori offensivi. Sembra ormai fatta per un quarto set, invece le Pantere non mollano e punto dopo punto riescono a costruire una clamorosa rimonta, culminata con un parziale da 26-13 che porta le venete alla vittoria dopo aver annullato anche un set point.

Appuntamento quindi a mercoledì 12 marzo, quando alle 20:30 il PalaVerde vedrà andare in scena la sfida di ritorno. A Conegliano basterà vincere due set per assicurarsi un posto alle Final Four in programma il 3 e 4 maggio a Istanbul.

Novara, la finale di CEV Cup è a un passo: Istanbul travolta nella semifinale d’andata

La serata trionfale del volley italiano viene completata dalla vittoria di Novara, che nella semifinale d’andata della CEV Cup femminile ha travolto le turche del THY Istanbul per 3-0 (25-23, 25-18, 26-24). Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi adesso voleranno in Turchia la prossima settimana con la consapevolezza che basterà vincere due set per garantirsi l’accesso alla finalissima, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 sarà necessaria la disputa del golden set di spareggio. L’atto conclusivo sembra davvero a un passo.

La partita ha visto Novara giocare un po’ a corrente alternata, mettendo in campo a tratti un ottimo volley. Nel primo set infatti le padrone di casa hanno allungato per due volte in maniera netta, portandosi sull’11-7 e sul 19-15 ma venendo sempre riacciuffate da Istanbul salvo poi trovare il break vincente quando più contava. Molto più “comodo” il secondo set, in cui dal 14-10 in proprio favore Novara ha saputo gestire senza particolari patemi. Anche nel terzo set sembrava tutto facile per le piemontesi, che si sono subito portate sul 9-5 salvo poi subire la reazione da parte delle turche che hanno anche ribaltato la situazione portandosi avanti 19-21. Ancora una volta però il momento decisivo ha fatto venir fuori la maggior qualità di Novara, che è riuscita così a chiudere il match senza perdere set.

A fine partita il tabellino esalta Lina Alsmeier, top scorer delle padrone di casa con 15 punti e il 50% in attacco, ma anche Tatiana Tolok che chiude la sua partita con 14 punti a referto e il 68% di efficienza offensiva. Sfiora la doppia cifra anche Mayu Ishikawa, che si ferma a nove punti, mentre a Istanbul non bastano i 18 punti Anthi Vasilantonaki.