“Devo dire che da metà 2024 mi sento migliorata, soprattutto mentalmente. Ora so come gestire i momenti difficili e i momenti di tensione, anche contro le giocatrici più forti. Ogni tanto i dubbi e le paure vengono, ma con esperienza ora so gestirli meglio. L’ho dimostrato anche oggi, entrando in campo in quel modo e credendo di poter vincere con quella esuberanza”. E sicuramente il trionfo in Billie Jean King potrebbe averle consegnato nei mesi scorsi quella fiducia e sicurezza che mancavano un po’: “Quelle partite mi hanno dato tanta energia – conclude – . Portare a casa due punti fondamentali al mio esordio mi ha dato fiducia e mi ha permesso di iniziare la stagione con nuova consapevolezza. In off-season abbiamo lavorato molto bene, in particolare sui colpi di inizio gioco, sul mantenere una percentuale di prime di servizio più alta e sull’uscita dal servizio, che è ancora da migliorare. Ma già oggi, contro una avversaria che risponde in quel modo, tutto il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. E ne sono molto contenta”.

COCCIARETTO: “DEO LAVORARE SULL’AUTOCONSAPEVOLEZZA”

Chi invece è stata eliminata all’esordio è Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in due set da Diana Shnaider. Un’avversaria di alto livello, tra le prime 15 del mondo, eppure le chances nel primo set ci sono state per la marchigiana: “Devo imparare a gestire queste situazioni, ma se penso a due mesi fa, a come ero messa fisicamente, a come mi stavo allenando e a come stavo giocando, credo di essere migliorata davvero molto. Non tenevo due palleggi, ero messa malissimo quindi la prestazione di oggi mi dà fiducia. Da un lato sono contenta della prestazione dall’altro devo trovare la continuità di mantenere questo livello… ma quando lo farò so che mi toglierò molte soddisfazioni” ha detto post-match a SuperTennis.