È stato il colpo dall’estate del Barcellona, ma il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare i blaugrana a gennaio

Meglio dirlo subito: le possibilità di vedere Dani Olmo in Serie A sono inversamente proporzionali al talento del centrocampista spagnolo. Questo per una serie di motivi che vanno dall’attrattività dei campionati esteri, Premier League su tutti, alle maggiori capacità economiche che hanno alcune big europee.

Le grandi del nostro campionato però si mettono alla finestra ed osservano quel che sta accadendo intorno all’ex Lipsia, sperando magari che per qualche motivo la missione impossibile diventi occasione concreta. Quest’estate il 26enne di Terrassa è stato acquistato dal Barcellona per circa 60 milioni di euro. Un affare molto dispendioso, giustificato però dalla qualità del calciatore che, infatti, nei primi sei mesi in blaugrana ha già mostrato di meritare quella valutazione. Sei gol e un assist in quindici partite per Dani Olmo che ha rischiato quest’estate di non poter indossare la maglia del Barça.

Il tetto salariale in vigore nella Liga, infatti, ha messo a rischio il suo acquisto e soltanto l’infortunio di Christensen ha reso possibile il suo tesseramento fino a gennaio. Ora però il club catalano deve trovare i fondi utili per poter tesserare definitivamente Dani Olmo, altrimenti il calciatore sarà libero di svincolarsi gratis. Ed è a questa possibilità che stanno guardando diverse big europee.

Occasione Dani Olmo: il talento che il Milan ha sfiorato

Se da Barcellona predicano calma e garantiscono che la situazione sarà risolta, Arsenal, Manchester City e Bayern Monaco avrebbero già avviato i contatti per convincere il calciatore.

Dani Olmo gratis sarebbe un colpo di grandissimo livello e le tre grandi d’Europa sono disposte anche ad uno sforzo dal punto di vista economico, per l’ingaggio da corrispondere al giocatore, pur di battere la concorrenza. Le italiane da questo punto di vista non avrebbero la possibilità di competere con certe cifre, anche se la Serie A è stata già vicina a prendere il centrocampista spagnolo.

Il Milan, infatti, lo ha trattato a lungo ed è stato ad un passo dall’acquistarlo, prima che il calciatore scegliesse il Lipsia e la Bundesliga. Da lì il salto al Barcellona ed ora la possibilità di doversi rimettere in viaggio verso una nuova destinazione. Salvo clamorose sorprese, difficilmente sarà l’Italia considerato l’ingaggio da quasi otto milioni percepito in Spagna. Premier League o Bayern Monaco le possibile tappe di una carriera che ha soltanto sfiorato la Serie A.