Orlando (19-12) firma l’impresa della notte. I Magic, che hanno perso due giorni fa Moritz Wagner (legamento crociato) e da oltre un mese sono orfani di Paolo Banchero e Franz Wagner, battono 108-104 Boston (22-7). La squadra di Mosley sfiora i 20 punti di svantaggio per poi risalire nel secondo tempo trascinata da Tristan da Silva (18 punti) e Jalen Suggs (16 punti+6 rimbalzi+5 assist). Minutaggio ristretto per Goga Bitadze (8 punti+9 rimbalzi) causa falli. Celtics senza Tatum. Non bastano i 35 punti con 9 rimbalzi di Jaylen Brown per evitare la seconda sconfitta nelle ultime tre. Cleveland (26-4) approfitta delle difficoltà della squadra di Mazzulla per allungare in testa alla Eastern Conference. I Cavaliers battono Utah (7-21) in casa 124-113. Darius Garland e Donovan Mitchell combinano 45 punti (23+22). Evan Mobley ne aggiunge 22 con 10 rimbalzi e 4 assist. Il migliore in casa Jazz è Jordan Clarkson con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist in uscita dalla panchina. Denver (16-11) domina Phoenix (14-14) 117-90. Soli 30 minuti in campo per Nikola Jokic, che chiude con 32 punti e 7 assist e il 71% dal campo (12/17). Assente Jamal Murray, ne fa le veci Michael Porter Jr con 24 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Suns senza Devin Booker. Bradley Beal e Kevin Durant sono gli unici in doppia cifra (23+23) della franchigia dell’Arizona. Dopo tre vittoria in fila cadono i Los Angeles Lakers (16-13), che si fanno sorprendere da Detroit (13-17) 117-114. Solita doppia doppia di Cade Cunningham da 20 punti e 10 assist. Bene anche Malik Beasley in uscita dalla panchina (21 punti+5 rimbalzi). LeBron James va in tripla doppia (28+11+11), ma la squadra di Redick perde per la seconda volta, su due uscite, in stagione contro i Pistons. I Los Angeles Clippers (17-13) passano in casa di Memphis (20-10) 114-110. 29 punti con il 50% dal campo per Norman Powell. James Harden sfiora la tripla doppia chiudendo con 21 punti, 8 rimbalzi e 9 assist. Doppia doppia corposa per Ivica Zubac da 20 punti e 19 rimbalzi. Grizzlies al tappeto, niente da fare per Ja Morant (23 punti+6 rimbalzi+4 assist) e compagni. Dallas (19-10) facile contro Portland (9-20) 132-108. Luka Doncic mette a referto 27 punti, 7 rimbalzi e 7 assist in 30 minuti sul parquet. Daniel Gafford bene in uscita dalla panchina con 23 punti e 5 rimbalzi. Sponda Trail Blazers, ultimo a mollare Deni Avdija con 19 punti e 6 rimbalzi.

Milwaukee (16-12) vince facile con Chicago (13-17) nonostante le assenze di Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. 112-91 per la squadra di Rivers, che si aggrappa ai 42 punti combinati da Brook Lopez e Khris Middleton (21+21). Solido Bobby Portis con 19 punti, 13 rimbalzi e 6 assist. Gary Trent Jr aggiunge 14 punti in uscita dalla panchina. Doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi per Nikola Vucevic, ma arriva la seconda sconfitta in fila per i Bulls. Okc (23-5) la risolve nell’ultimo quarto contro Washington (4-23). 123-105 per i Thunder grazie a uno Shai Gilgeous-Alexander da 41 punti e 9 rimbalzi. Doppia doppia per Isaiah Hartenstein (16+11 rimbalzi). Niente da fare per Jordan Poole (31 punti) e compagni, che perdono l’ottava delle ultime dieci. New York (19-10) domina Toronto (7-23) al Garden 139-125. 31 punti, 10 rimbalzi e 7 assist per Karl Anthony Towns. Stesso bottino per OG Anunoby (31+7+4). Knicks bene nel complesso, nonostante la giornata storta al tiro per Jalen Brunson (12 punti con il 31% dal campo). Philadelphia (10-17) batte San Antonio (15-14) 111-106. Grande prova di squadra dei 76ers, che riescono a piegare gli Spurs nonostante l’espulsione rimediata da Joel Embiid (per proteste decisamente troppo vigorose) a fine secondo quarto. Tyrese Maxey sfiora la tripla doppia con 32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Non bastano alla squadra di Popovich i 26 punti con 9 rimbalzi e 8 stoppate di Victor Wembanyama per evitare il ko. Houston (20-9) batte Charlotte (7-22) a domicilio 114-101. Doppie doppie per Jabari Smith Jr. (21 punti+11 rimbalzi) e Ausar Thompson (19 punti+11 rimbalzi). Bene anche Fred VanVleet con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Nona sconfitta nelle ultime dieci per LaMelo Ball (23 punti+5 rimbalzi+8 assist) & co.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Houston Rockets 101-114

Cleveland Cavaliers – Utah Jazz 124-113

Orlando Magic – Boston Celtics 108-104

Philadelphia 76ers – San Antonio Spurs 111-106

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 117-104

Miami Heat – Brooklyn Nets 110-95

New York Knicks – Toronto Raptors 139-125

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 91-112

Memphis Grizzlies – Los Angeles Clippers 110-114

Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers 132-108

Denver Nuggets – Phoenix Suns 117-90

Golden State Warriors – Indiana Pacers 105-111

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons 114-117

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

PLAY OFF

Cleveland Cavaliers 26-4

Boston Celtics 22-7

New York Knicks 19-10

Orlando Magic 19-12

Milwaukee Bucks 16-12

Miami Heat 14-13

PLAY IN

Atlanta Hawks 15-15

Indiana Pacers 15-15

Chicago Bulls 13-17

Detroit Pistons 13-17

ELIMINATE

Brooklyn Nets 11-18

Philadelphia 76ers 10-17

Charlotte Hornets 7-22

Toronto Raptors 7-23

Washington Wizards 4-23

-WESTERN CONFERENCE

PLAYOFF

Oklahoma City Thunder 23-5

Houston Rockets 20-9

Memphis Grizzlies 20-10

Dallas Mavericks 19-10

Denver Nuggets 16-11

Los Angeles Clippers 17-13

PLAY IN

Los Angeles Lakers 16-13

Golden State Warriors 15-13

San Antonio Spurs 15-14

Minnesota Timberwolves 14-14

ELIMINATE

Phoenix Suns 14-14

Sacramento Kings 13-17

Portland Trail Blazers 9-20

Utah Jazz 7-21

New Orleans Pelicans 5-25