Il tennis si prepara a tornare protagonista. Mancano solo tre giorni all’inizio della United Cup, che inaugurerà la stagione 2025. Saranno al via 18 Nazioni, Italia compresa. L’Italia, che potrà contare su Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante, giocherà il Gruppo D, con sede a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera di Dominic Stricker e Belinda Bencic. L’evento a squadre miste metterà in palio 10 milioni di dollari con il responsabile del torneo Stephen Farrow, che si è detto fiducioso per il futuro e la sostenibilità della competizione. “È vero che dal punto di vista promozionale, è molto facile se hai Roger Federer o Rafa Nadal che si presentano. Stiamo parlando di persone che sono delle vere e proprie superstar del nostro sport. Con il ritiro di certi giocatori diventa un po’ più difficile promuovere e gli eventi. L’anno scorso abbiamo fatto un grande passo avanti quando siamo passati a un nuovo formato con un singolare femminile, uno maschile e un doppio misto. La competitività della manifestazione è sicuramente aumentata. Ora ci siamo affermati nel calendario del tennis, nonostante si giochi a sole a due settimane dall’Australian Open”.

L’introduzione dei timeout

La novità principale introdotta dagli organizzatori è il timeout per il doppio misto. Timeout che possono essere chiamati dai giocatori o dai capitani durante le partite di doppio misto. Il capitano, seduto a bordo campo, durante le partite potrà chiamare i giocatori a sé per discutere di strategie e tattiche da attuare durante i cambi di campo. “I timeout avviano una pausa nel gioco, è un momento in cui le squadre discutono tattiche e strategie e potenzialmente cambiano l’inerzia di una partita. Siamo entusiasti di vedere come i migliori tennisti del mondo e le loro squadre utilizzano questo nuovo strumento”, aveva spiegato Farrow.

La struttura del torneo

Nella prima fase a gironi le 18 squadre saranno divise in sei gironi da tre. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale. Ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto. Per i singolari maschili e femminili saranno assegnati punti per i ranking ATP e WTA. Il torneo è equiparato ad un 500, ma il valore di ogni vittoria sarà data dalla combinazione di due fattori: il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa. Solo per il ranking WTA una giocatrice che dovesse vincere tutti i 5 incontri previsti incasserebbe comunque 500 punti.