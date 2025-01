Il Napoli ha sondato un giocatore dell’Inter per il mercato di gennaio: la risposta è un “no” secco, vuole restare in nerazzurro.

Il Napoli è pronto ad agire subito sul mercato di gennaio. La squadra di Antonio Conte ha come unico obiettivo quello di vincere lo Scudetto, essendo fuori da tutte le altre competizioni e dovendo giocare solo partite di campionato da qui a fine stagione. Ma per provare a riportare Napoli sul tetto d’Italia a due anni di distanza dall’ultima volta, servono ulteriori tasselli per rinforzare la rosa.

Il principale obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di acquistare un difensore centrale in grado di garantire una maggior sicurezza quando i titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani sono chiamati fuori causa per infortuni e/o squalifiche.

Il nome in pole è Danilo della Juventus. L’ormai ex capitano bianconero è stato messo alla porta dalla società bianconera che, prima lo ha messo fuori rosa, e poi gli ha chiesto di cercarsi una nuova squadra già a gennaio, senza nemmeno aspettare la fine del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il giocatore, corteggiato per bene da Antonio Conte, avrebbe già accettato la destinazione e sta soltanto aspettando ulteriori sviluppi per poter rescindere in anticipo il contratto con la Juve e accasarsi così al Napoli. Ma Danilo non è stato il primo e unico nome sondato dalla dirigenza partenopea per gennaio.

Nuovo difensore Napoli, arriva il “no” dall’Inter

Il profilo che Manna stava cercando era uno di esperienza con tanti anni alle spalle in Serie A. Danilo rispecchia l’identikit, ma gli azzurri avrebbero sondato anche l’ipotesi Stefan De Vrij dall’Inter. Come riportato dal quotidiano Tuttosport, ci sarebbero stati anche dei contatti nel mese di dicembre, ma il centrale olandese ha cordialmente rispedito al mittente la proposta.

A inizio stagione sembrava dovesse essere l’ultimo anno di De Vrij all’Inter, ma i vari infortuni di Francesco Acerbi e le ottime prestazioni dell’olandese hanno convinto la società a puntare ancora su di lui. Ecco perché la proposta del Napoli, così come alcune offerte molto ricche da diversi club dell’Arabia Saudita, sono state tutte rifiutate: De Vrij vuole solo l’Inter, per il momento non c’è spazio per un’altra squadra nella sua carriera.