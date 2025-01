C’è la data del debutto stagionale di Marcell Jacobs, che inizierà il suo 2025 da Boston, in particolare dal New Balance Indoor Grand Prix. Un appuntamento prestigioso per una competizione che si terrà il prossimo 2 febbraio: altro grande protagonista di serata sarà il campione olimpico Noah Lyles. Questa, inoltre, sarà l’occasione di vedere per la prima volta un confronto diretto tra i due campioni sulla distanza dei 60 metri. I precedenti sui 100 metri, invece, sono tre, tutti a favore dello statunitense, che sulla misura ridotta ha fatto segnare il proprio primato personale nella scorsa stagione ad Albuquerque, fermando il cronometro in 6.43.

Marcell Jacobs riparte dai 60 indoor di Boston: i precedenti

Il record di Jacobs sulla distanza, invece, è di 6.41, un tempo fatto segnare ai mondiali di Belgrado nel 2022 e che tuttora vale il record europeo. Quello del prossimo febbraio sarà un ritorno sulla distanza dopo quasi due anni dall’ultima volta, quando Marcell conquistò la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli. Da ricordare, inoltre, anche l’oro europeo a Torun nel 2021. Insomma, il campione delle Fiamme Oro ha una tradizione di successo sulla misura, e chissà che il fatto di poter affrontare il campione olimpico in carica non dia a Jacobs una spinta ulteriore.

Un 2024 chiuso in crescendo

A proposito di Olimpiadi, impossibile non ricordare l’unicità e la straordinarietà dell’oro vinto a Tokyo 2020, un unicum nella storia dello sport italiano. Ma non solo, perché a Parigi 2024 è arrivata la seconda partecipazione consecutiva alla finale a cinque cerchi, chiusa con il tempo di 9.85, che rappresenta il miglior crono dopo il 9.80 ottenuto proprio in Giappone.

Un risultato arrivato al termine di un anno complicato dal ritorno dal grave infortunio del 2023, un lavoro certosino e graduale per riguadagnare sempre più fiducia e prestazione. Un lavoro apposito per presentarsi al meglio in Francia, dopo aver vinto anche i due ori Europei di Roma nei 100 e nella staffetta 4×100. A Parigi Jacobs era l’unico europeo presente tra i migliori otto velocisti al mondo, sfiorando addirittura il podio. La scorsa stagione si è chiusa in questo modo, in crescendo, e ora c’è grande curiosità di sapere cosa riserverà il 2025 all’italiano più veloce di sempre.