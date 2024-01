Cristian Totti a Madrid: lascia la Primavera del Frosinone e va in prestito al Rayo Vallecano

Un Totti a Madrid, più di vent’anni dopo il possibile trasferimento di Francesco dalla Roma al Real. Si tratta del figlio primogenito del Pupone, Cristian, che è volato in Spagna per giocare con il Rayo Vallecano, squadra del quartiere di Vallecas della capitale iberica, in prestito fino a fine stagione. Il classe 2005 ha lasciato dunque la Primavera del Frosinone e già ieri si è allenato con la prima squadra della formazione di Rodriguez in vista della Real Sociedad, provando così a giocarsi sulle sue chance in Liga.