Milan, il consiglio di Sacchi: “Non vedo perché Pioli dovrebbe essere mandato via”

Arrigo Sacchi si schiera a favore di Stefano Pioli e dà un consiglio al Milan, quello di tenere anche il prossimo anno l’allenatore emiliano, spesso sulla graticola durante il 2023: “Se continua così e se proseguono i miglioramenti, non vedo per quale ragione Pioli dovrebbe essere mandato via a fine stagione. L’importante è che il Milan tenga sempre il piede schiacciato sull’acceleratore e che creda nelle sue potenzialità”.

E ancora: “I rossoneri sono terzi, con un buon vantaggio sulla quarta. Ciò significa che soltanto due squadre, Inter e Juventus, hanno fatto meglio. L’Inter ha investito maggiormente nelle ultime tre stagioni sul mercato rispetto al Milan, eppure, nonostante abbia vinto diversi trofei, non è mai arrivata allo scudetto”.