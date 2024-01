Basket, Markovic nuovo allenatore di Sassari: “Fiero di far parte di questo storico club”

“Sono molto felice di far parte di questo club storico, che ha vinto tanto, ha tradizione e grande organizzazione. Per me è una grande sfida, desideravo venire in Italia da tanto e non c’ho pensato due volte”. Sono le parole di Nedad Markovic, il nuovo allenatore della Dinamo Banco di Sardegna Sassari dopo l’esonero di Piero Bucchi. “Gran rispetto per Piero, ha fatto ottime cose, ma purtroppo questo fa parte del gioco – dice Markovic in premessa – non è la prima volta che subentro a campionato in corso”. Il tecnico è arrivato a Sassari ieri sera e si è subito presentato in palestra per condurre il primo allenamento e conoscere i suoi nuovi giocatori.“È difficile dire ora se servirà intervenire sul mercato, vediamo anzitutto se il cambio di allenatore gioverà all’energia di alcuni giocatori e del gruppo – dice – la squadra ha già una sua struttura e una sua fisionomia, aspettiamo la pausa di febbraio e poi ragioneremo insieme alla società”.