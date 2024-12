Vincere, vincere e ancora vincere. Nel massimo campionato italiano di calcio non sono tante le squadre che sono state capaci di superare quota 10 vittorie di fila sintomo dell’equilibrio e della difficoltà di portare a casa i tre punti contro qualsiasi avversaria. Piccola o grande che sia. E non è un caso che tutte le più grandi strisce siano arrivate negli ultimi venti anni. Nel calcio di una volta, soprattutto quello dei due punti, era difficilissimo inanellare una serie e soprattutto vincere in trasferta era considerata una rarità. Nel calcio del ventunesimo secolo, invece, anche per via dell’allargamento a venti squadre questo tipo di strisce sono divenute più comuni e meno straordinarie. Andiamo a vedere la classifica all-time.

LE STRISCE DI VITTORIE ALL-TIME IN SERIE A

1 – Inter 2006/2007: 17

2 – Juventus 2015/2016: 15

3 – Napoli 2017: 13

3 – Juventus 2014: 13

5 – Juventus 2017/2018: 12

5 – Juventus 2013/2014: 12

7 – Napoli 2022: 11

7 – Inter 2021: 11

7 – Lazio 2019/2020: 11

7 – Roma 2013: 11

7 – Roma 2005/2006: 11

L’INTER DI ROBERTO MANCINI NELLA STORIA

La squadra nerazzurra domina il campionato 2006/2007 e lo fa mettendo un marchio indelebile nella storia del campionato di Serie A. L’Inter di Roberto Mancini comincia la striscia di diciassette vittorie di fila a partire dall’ottava giornata (Inter-Livorno 4-1 dell’ottobre 2006) e prosegue a gonfie vele sino a fine febbraio quando viene fermata dall’Udinese per 1-1. Sino ad oggi è la striscia più lunga di vittorie nel calcio italiano.

L’INCREDIBILE RIMONTA DELLA JUVENTUS DI ALLEGRI

Il campionato 2015/2016 verrà ricordato per la straordinaria rimonta della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri cominciarono il campionato in maniera sconcertante e ad ottobre si ritrovarono nella parte destra della classifica con già quattro sconfitte al passivo. Poi, dall’undicesima giornata, cominciò una rimonta storica: da quel Juventus-Torino 2-1 arrivarono ben quindici vittorie di fila che sovvertirono completamente l’inerzia al campionato. Peraltro la quindicesima fu proprio lo scontro diretto contro il Napoli di Sarri vinto grazie ad un gol di Simone Zaza nel finale. La striscia si interruppe la settimana dopo (19 febbraio) con il pareggio per 0-0 in casa del Bologna.

LA CONTINUITA’ DEL NAPOLI DI SARRI

A cavallo tra due campionati il Napoli di Maurizio Sarri ha forse espresso il picco più alto del ciclo. Siamo nel 2017 e i partenopei vincono le ultime cinque partite (dalla 34esima alla 38esima) e chiudono al terzo posto in classifica dietro Juventus e Roma. Poi cominciano il nuovo campionato, che si concluderà con una incredibile lotta punto a punto con i bianconeri, vincendo le prime otto e arrivando così a quota 13. Record storico del club.

PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA CONTE E ALLEGRI

La Juventus nel 2014 vive un anno particolare. Antonio Conte e i suoi ragazzi concludono il campionato scrivendo la storia e totalizzando 102 punti, punteggio record per il campionato di Serie A a 20 squadre. E lo fanno vincendo le ultime sette partite di campionato, da aprile in poi. In estate il terremoto con le dimissioni di Conte e l’arrivo di Allegri a luglio: il ciclo di Max comincia con sei vittorie di fila in campionato e così la striscia arriva a quota 13, interrotta dal pareggio in casa del Sassuolo per 1-1 nell’ottobre 2014.

DUE JUVE VINCENTI A QUOTA 12

Il dominio della Juventus dal 2012 al 2020 è stato evidente e inattaccabile. I bianconeri di Antonio Conte nel 2013/2014 erano una macchina perfetta e imbattibile: dalla nona giornata (ottobre) contro il Genoa inanellano dodici successi di fila sino al pareggio di Roma contro la Lazio (1-1) di gennaio 2014. Dodici vittorie che furono replicate anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri tra la fine del 2017 e i primi tre mesi del 2018 in un emozionante testa a testa contro il Napoli di Sarri. I bianconeri cominciano la serie nel diciassettesimo turno a Bologna e la interrompono a marzo in casa della Spal (0-0).

NAPOLI DI SPALLETTI, CHE BELLEZZA

Il 2022/2023 è stato un anno magico per i partenopei. Ma la grande bellezza dell’autunno del 2022 rimarrà qualcosa di indelebile nella mente dei napoletani: partite dominate in Italia ed in Europa ed un campionato praticamente già messo in cassaforte prima dell’atipica pausa per i Mondiali in Qatar. La striscia di undici successi comincia nella quinta giornata in casa della Lazio, a settembre, e si interrompe alla ripresa del campionato a gennaio con la sconfitta per 1-0 in casa dell’Inter.

IL DOMINIO DELL’INTER DI ANTONIO CONTE

Il 2021 inizia con l’Inter di Antonio Conte che prende a morsi il campionato e si cuce il diciannovesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri, trascinati da Lukaku e Lautaro Martinez, cominciano la serie di undici vittorie consecutive a fine gennaio contro il Benevento e la portano sino ad aprile quando pareggiano in casa del Napoli di Rino Gattuso per 1-1. E’ il momento decisivo che proietta l’Inter alla vittoria finale.

LA MIGLIORE LAZIO DEGLI ULTIMI ANNI

La Lazio di Simone Inzaghi nel 2019/2020 ha vissuto il picco più alto degli ultimi anni. I biancocelesti arrivano a quota undici successi di fila e, prima della pausa per Covid, sono in piena lotta per la vittoria dello Scudetto. Luis Alberto, Milinkovic-Savic e Ciro Immobile illuminano la scena e cominciano la serie a fine ottobre vincendo per 2-1 in casa della Fiorentina. Per tutto l’autunno e, sino al 26 gennaio, quando i ragazzi di Inzaghi pareggiano il derby con la Roma di Paulo Fonseca per 1-1.

ROMA, DUE VOLTE 11

I giallorossi, per due volte nella loro storia, si sono fermati a quota undici successi di fila. Nel 2005/2006 la Roma di Luciano Spalletti raggiunge il proprio apice a cavallo tra i due anni con il ciclo di successi che comincia a fine dicembre contro il Chievo e vive il suo momento più alto vincendo il derby in casa della Lazio per 2-0. La striscia si interrompe la settimana dopo con il pareggio casalingo con l’Inter di Mancini per 1-1. I giallorossi si ripetono sette anni più tardi: la serie di undici successi di fila comincia alla fine del campionato 2012/2013, ultima giornata, nella quale di Aurelio Andreazzoli batte il Napoli. Il grosso della striscia avviene con Rudi Garcia che vince tutte le prime dieci giornate del campionato 2013/2014 e si ferma pareggiando per 1-1 in casa del Torino all’undicesima giornata.