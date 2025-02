Valentino Rossi si affida al “collega” per la sua Academy: una storia tragica, ma carica di speranza e determinazione.

Bryan Toccaceli è un ex campione di motocross, la cui carriera è stata tragicamente interrotta l’1 maggio 2018 durante un allenamento. Aveva notato alcuni problemi alla moto, ma dopo aver sostituito i pezzi difettosi, il mezzo sembrava funzionare correttamente.

Come lo stesso Toccaceli ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva testato la moto facendo qualche giro nei dintorni di casa sua. Ma è al crossodromo che Bryan, dopo aver ulteriormente verificato il comportamento della moto su salti e vibrazioni, è rimasto coinvolto in un incidente dovuto a uno spegnimento improvviso della moto.

L’impatto con il terreno gli ha causato la frattura di due vertebre, lasciandolo paralizzato dal collo in giù. Svegliatosi dopo cinque giorni, la speranza era che si trattasse di una frattura recuperabile: “Ho tanti amici sulla sedia a rotelle che si muovono, guidano e fanno tante altre cose”. Ma la diagnosi definitiva parlava chiaro: lesione completa del midollo.

Dopo l’incidente, non sono mancati i messaggi social di pronta guarigione e di buon compleanno (Bryan è nato il 2 maggio) da parte di appassionati di motocross e di campioni della Moto GP, tra cui Enea Bastianini e Valentino Rossi.

Una nuova vita per Bryan: coach della VR46 Academy

Non solo vicinanza sui social: in molti si erano informati per andarlo a trovare, tra cui Valentino Rossi, che avrebbe desiderato raggiungere l’ospedale in segreto per evitare la calca. Impossibile. Per ovviare, il campione decise di organizzare un grande pranzo a casa sua.

Qualche anno dopo l’incidente, nel 2021, Valentino Rossi propose a Bryan di unirsi alla sua Academy, la VR46 Academy, in qualità di coach.

Un’iniziativa che segnò l’inizio di un nuovo capitolo, nella speranza di rappresentare un punto di partenza per continuare a vivere il mondo delle moto accanto all’idolo di ogni appassionato.

“Sono tutti appassionati di motocross e il mio compito consiste nell’aiutarli nell’impostazione di guida e non solo“- ha dichiarato Bryan – “Ma ne hanno poco bisogno, si vede che sono dei professionisti. Hanno una maniacalità nel setup della moto fuori dal normale”.