Houston passa a Boston 114-112. La decide il canestro a 0.7 dalla sirena di Amen Thompson, che regala ai suoi il successo al TD Garden dopo la doppia vittoria in back to back con Cleveland. Sono 33 i punti per il numero 1 dei texani, che aggiunge anche 10 rimbalzi e 4 assist. 36 punti e 3 rimbalzi per Dillon Brooks, mentre Alperen Sengun va vicino alla tripla doppia con 11 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Celtics ko. Jaylen Brown ne mette 28, ma si fa battere nell’uno contro uno allo scadere da Thompson. 5/14 dal campo e 19 punti per Jayson Tatum.

Dopo tre sconfitte in fila, Cleveland riparte e lo fa contro Detroit. 110-91 per i Cavs grazie ai 43 punti combinati da Darius Garland e Donovan Mitchell (22+21). Doppie doppie per Jarrett Allen (15 punti+11 rimbalzi) e Evan Mobley (11 punti+14 rimbalzi). Bene dalla panchina TJ Jerome (15 punti). Sponda Pistons Cade Cunningham ultimo a mollare con 22 punti, 3 rimbalzi e 7 assist. Male Tobias Harris (2 punti con l’11% dal campo) e Ausar Thompson (0 punti).

Denver cade a Chicago 129-121. Nikola Jokic chiude con 33 punti, 12 rimbalzi, 14 assist e +1 di plus/minus, ma l’apporto dei compagni, e soprattutto della panchina, non basta per evitare la seconda sconfitta in fila. Bene Christian Braun con 28 punti, ma la second unit combina soli 10 punti tra Gordon, Watson e Strawther. I Bulls mandano sette giocatori in doppia cifra. Zach LaVine guida il gruppo con 21 punti e 6 assist. Lo seguono a ruota Nikola Vucevic con 20+10+6 e Lonzo Ball con il season high di 18 punti. Bene anche Ayo Dosunmu (17 punti), Dalen Terry (13 punti), Josh Giddey (12+4+10) e Patrick Williams (11 punti).

New York asfalta Memphis al Garden. 143-106 per i Knicks che conducono la gara dall’inizio alla fine rifilando quasi 40 punti di scarto ai Grizzlies. Oltre i 20 punti Jalen Brunson (20), Karl Anthony Towns (24+11 rimbalzi) e Mikal Bridges (28). Per gli orsi solo 10 punti da Ja Morant e male la panchina.

I Los Angeles Lakers passano sul parquet di Charlotte 112-107. Anthony Davis domina con 42 punti e 23 rimbalzi in 37 minuti di gioco. 17/28 dal campo e 8/10 ai liberi per il centro della squadra di JJ Redick, ripartita alla grande (quarta vittoria consecutiva) dopo i devastanti incendi di qualche settimana fa. Solito apporto di LeBron James, che aggiunge 22 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Bene Austin Reaves con 17 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. Terza sconfitta nelle ultime quattro per gli Hornets. Non bastano i 26 punti di Miles Bridges e i 19 di Josh Okogie dalla panchina. 7 punti per LaMelo Ball, uscito dopo nove minuti per l’ennesimo problema alla caviglia.

Nelle altre partite

Milwaukee passa a Utah 125-110. Domina la coppia Lillard-Antetokounmpo. I due combinano 70 punti (35+35) e aiutano i Bucks a ripartire dopo il ko di Los Angeles con i Clippers. Bene Khris Middleton con 22 punti in uscita dalla panchina. Nona sconfitta nelle ultime dieci per i Jazz. Miami batte Orlando all’overtime 125-119. Jimmy Butler sospeso, ci pensa Tyler Herro con 30 punti, 8 rimbalzi e 12 assist. 26+10+9 per Bam Adebayo e 19+10 rimbalzi per il rookie Kel’el Ware. Bene Nikola Jovic in uscita dalla panchina (15 punti+7 rimbalzi). Otto perse nelle ultime dieci per i Magic, nonostante i 29 punti di Franz Wagner. Dallas domina dall’inizio alla fine contro Washington. 130-108 per i Mavericks, che continuano a galleggiare in attesa del ritorno di Luka Doncic, Dereck Lively, Dwight Powell, Maxi Kleber e Naji Marshall. Bene Klay Thompson con 23 punti. Lo seguono Oliver Prospet (20 punti dalla panchina), e PJ Washington (19 punti+9 rimbalzi). Sponda Wizards ok Bilal Coulibaly con 16 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Phoenix piega i Los Angeles Clippers 111-109. Devin Booker e Kevin Durant combinano 50 punti (26+24). Grayson Allen ne aggiunge 18 dalla second unit. Solido Tyus Jones con 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Doppie doppie per Ivica Zubac (25 punti+16 rimbalzi) e James Harden (24 punti+10 assist), ma i Clippers cadono in Arizona. 17 punti per Kawhi Leonard. Minnesota batte Atlanta 100-92. 23 punti per Anthony Edwards e 20 per Julius Randle bastano per piegare degli Hawks privi di Jalen Johnson e Trae Young. Sesta vittoria nelle ultime sette per Toronto. New Orleans ko 113-104. 21 a testa per Jakub Poeltl e Scottie Barnes. Zion Williamson ultimo a mollare con 31 punti e 7 rimbalzi, ma i Pelicans perdono la terza in fila.

I risultati della notte

Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 107-112

Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons 110-91

Boston Celtics – Houston Rockets 112-114

Brooklyn Nets – Sacramento Kings 96-110

Miami Heat – Orlando Magic 125-119

New York Knicks – Memphis Grizzlies 143-106

Toronto Raptors – New Orleans Pelicans 113-104

Chicago Bulls – Denver Nuggets 129-121

Minnesota Timberwolves – Atlanta Hawks 100-92

Dallas Mavericks – Washington Wizards 130-108

Milwaukee Bucks – Utah Jazz 125-110

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 111-109

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 37-9 Boston Celtics 32-15 New York Knicks 31-16 Milwaukee Bucks 26-18 Indiana Pacers 25-20 Miami Heat 23-22 Orlando Magic 24-24 Detroit Pistons 23-23 Atlanta Hawks 22-24 Chicago Bulls 20-27 Philadelphia 76ers 17-27 Brooklyn Nets 14-33 Toronto Raptors 14-32 Charlotte Hornets 12-31 Washington Wizards 6-37

-WESTERN CONFERENCE