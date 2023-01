Chelsea, si tratta per Enzo Fernandez: 127 milioni in tre rate, il Benfica chiede tutto subito

Il Chelsea tratta col Benfica per aggiudicarsi Enzo Fernandez, la rivelazione dell’ultimo Mondiale e protagonista del trionfo dell’Argentina. Il club londinese, per arrivare al centrocampista, ha addirittura messo sul piatto 127 milioni di euro, cifra superiore persino ai 120 della clausola rescissoria del giocatore. La squadra inglese, come riferiscono diversi media britannici, sarebbe però disposta a pagare la cifra in tre rate annuali, fatto che i portoghesi non sembrano gradire, preferendo un’unica soluzione. In ogni caso, il futuro sembra ormai scritto: Fernandez, che a breve compirà 22 anni, vuole la cessione immediata al Chelsea e potrebbe comunicare al presidente Rui Costa e il tecnico Schmidt di rifiutare anche le convocazioni fino a quando non sarà perfezionato il trasferimento.