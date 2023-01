Juventus, i convocati per la Cremonese: out Di Maria, nuovamente infortunato

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Cremonese, la prima del 2023. Assenza, inaspettata dell’ultim’ora. Oltre i vari Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado, Vlahovic, fnisce ko anche Di Maria per contusione alla caviglia destra dopo un colpo in allenamento. Tornanto in lista invece Paredes e Chiesa. Ecco l’elenco completo.

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori – Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti – Locatelli, McKennie, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti – Chiesa, Milik, Kean, Soulé, Iling-Junior.