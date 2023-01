Roma, Mourinho pronto a confermare il 3-4-1-2: Dybala verso una maglia da titolare contro il Bologna

José Mourinho non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, in cui la sua Roma andrà a caccia dei tre punti al primo impegno dopo la sosta mondiale. I giallorossi si affideranno a Paulo Dybala, reduce dal trionfo in Qatar con la sua Argentina e pronto a tornare titolare. Salvo sorprese, Mourinho opterà per un 3-4-1-2 con la Joya alle spalle di Zaniolo e Abraham. I quattro di centrocampo dovrebbero essere Pellegrini, Cristante, Celik e Zalewski, mentre verrà confermato il blocco difensivo composto da Mancini, Ibanez e Smalling davanti a Rui Patricio. Verso la panchina invece Matic e soprattutto Ola Solbakken, alla prima chiamata con la Roma dopo esser arrivato a parametro zero proprio a gennaio.